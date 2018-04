Musikalische Weinprobe Affäre Rot-Weiß mit Holger Gayer

Von Heidemarie A. Hechtel 30. April 2018 - 15:10 Uhr

Holger Gayer mag Wein nicht nur, er spricht auch gerne darüber. Foto: Lichtgut/Verena Ecker

Drei Tage lang feiert Kirchheim/Neckar die Renovierung der Alten Kelter mit Weinverkostung, Musik und einem Genuss, der durch die Nase geht. Mit dabei: StZ-Weinkolumnist Holger Gayer.

Kirchheim am Neckar - „Luftig, duftig“ verheißt das Motto in diesem Jahr für das Fest im Zeichen der Kunst im Mai. Denn Kukuk, die Kulturinitiative der Gemeinde, feiert drei Tage lang die Renovierung der Alten Kelter, wo die Besucher jetzt statt der früher störenden und kalten Luftzüge eine großzügige und angenehm luftige Atmosphäre erleben werden. „Das Gebälk wurde bis ins dritte Stockwerk hinauf freigelegt und kommt jetzt in seiner ganzen Schönheit zur Geltung“, erzählt Andrea Fritz, die Leiterin des Kultur- und Ordnungsamtes. Nachdem obendrein „tonnenweise Dreck und Staub“ entfernt worden seien, könne nun ein wahres Schmuckstück präsentiert werden. Mit wärmendem Ofen, wohlgemerkt.

Dass für die Wiedereröffnung dieser historischen Alten Kelter aus dem Jahr 1573 als Start am Freitag, 4. Mai um 20 Uhr nichts anderes als eine Weinverkostung in Frage kommen kann, steht außer Frage. Schon der Titel macht neugierig: „Affäre Rot-Weiß“ nennt Holger Gayer, Weinkolumnist unserer Zeitung, seine Präsentation von drei exklusiven Wein-Paaren: Einmal Trollinger und Kerner, wobei der Trollinger als Vater des Kerners, einer Kreuzung aus Trollinger und Riesling, gilt. Dass der Kerner mittlerweile kaum mehr angebaut wird, hält Gayer für einen dicken Fehler. Zwei Mal Burgunder, heißt seine zweite Paarung aus der berühmtesten Rebsorten-Familie, hier vertreten durch Spät- und Grauburgunder. Gefolgt von Migranten, also Reing’schmeckten, die hier mittlerweile verstärkt angbaut werden, weil sie sich so großer Nachfrage erfreuen: Sauvignon blanc und Merlot. Drei Mal Rot und Weiß. Kulinarisch begleitet mit herzhaftem Vesper und Köstlichkeiten von Kukuk (Kunst und Kultur) und gesangsvirtuos unerhalten vom A-Cappella-Ensemble Herrengedeck.

Am Samstag gibt’s ein Duftkonzert

Was mag ein Duftkonzert sein? „Am ehesten eine Mischung aus Konzert, Lesung, Improvisation, Kabarett und Geschichtenerzählung“, verrät JH Schmidt, der sich Duftjockey nennt. Vollends lüftet er dieses Geheimnis beim Auftritt mit der Band Joey and the Melonhats am Samstag, 5. Mai, um 20 Uhr in der Alten Kelter. Es sei aber nicht so, dass dann eine Duftwolke wie in einer Parfümerie das Gebälk bis unters Dach erfülle. Es handele sich, betont Schmidt, um ein Nischenparfüm, das auf einer Feder unter die Nasen gehalten werde und zu sinnlichen Zeitreisen einlade.

Am Sonntag endet das Fest-Wochenende mit einem Tag der offenen Tür ab 11 Uhr: Bei Weißwurstfrühstück mit Jazz vom Robert Giegling Quartett, Kaffee und Kuchen, mit musizierenden Kindern und Jugendlichen der Vereine und einem Film. „Wir haben einen Film von 1939 über die Weinlese in unseren Steillagen und der Arbeit in der Kelter gefunden“, erzählt Andrea Fritz. Eine filmische Zeitreise in die Vergangenheit als Highlight. Während gleichzeitig in der zweiten Kelter des Ortes, in dem das Museum untergebracht ist, eine Ausstellung über alte Handwerkerzünfte eröffnet wird.

In altem Gemäuer erwacht neues Leben

„Für uns ist mit der Renovierung der Alten Kelter ein Traum in Erfüllung gegangen“, sagt Thomas Nollenberger vom Kukuk. Immer habe man sich eine solche Spielstätte gewünscht. Wo noch in den sechziger Jahren die Winzer ihre Trauben zum Keltern abgeliefert haben, weiß Nollenberger aus Kindertagen und heute selbst Wengerter, erwache nun neues Leben.

Kartenvorverkauf für Freitag (24 Euro) und Samstag (15 Euro zzgl. Essen und Getränke) bei Schreibwaren Baumann (Telefon 07143-94522) im Dorfladen KiD oder beim Rathaus (Telefon 07143-89550) Kirchheim.