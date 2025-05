Der "Donauwalzer" reist ins All zur Voyager 1

3 Der Donauwalzer gilt als inoffizielle Hymne des Alls. Foto: Denes Erdos/AP/dpa

Der «Donauwalzer», seit dem Film «2001: Odyssee im Weltraum» die inoffizielle Hymne des Alls, eilt nun durchs Universum. Die Wiener Symphoniker wollen damit ein Versäumnis heilen.











Link kopiert



Wien - Der weltberühmte Walzer "An der schönen blauen Donau" ist auf der Reise durchs All. Sein Ziel: die Raumsonde Voyager 1 in etwa 25 Milliarden Kilometer Entfernung.