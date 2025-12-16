Musik: Xavier Naidoo zurück auf Tour - Debatte um Auftritte bleibt

Nach mehreren Jahren Pause gibt Soul-Star Xavier Naidoo wieder ein großes Konzert. Auch wenn die Debatte um seine Vergangenheit nicht abreißt, ist die Halle in Köln voll mit Fans.
Köln - Der umstrittene Soul-Sänger Xavier Naidoo ("Dieser Weg") hat in Köln vor Tausenden Zuschauern sein Konzert-Comeback gegeben. Am Dienstagabend eröffnete der 54-Jährige in der Lanxess-Arena seine Tour unter dem Titel "Bei meiner Seele". Nachdem es nach Antisemitismus- und Rassismus-Vorwürfen in den vergangenen Jahren stiller um den Musiker geworden war, ist er damit nun wieder voll im Tournee-Geschehen angekommen.