Musik: Wolfgang Petry komponiert nun auf Kölsch

Viele glauben, Wolfgang Petry sei aus Dortmund oder Duisburg, weil er dem Ruhrgebiet eine Hymne sang («Ihr seid das Ruhrgebiet»). Ursprünglich stammt «Wolle» aber aus Köln - was man nun hören soll.
Köln - Schlagerstar Wolfgang Petry überrascht mit einer neuen Single - der Kultmusiker ("Wahnsinn") singt darauf in Kölscher Mundart. Das neue Lied trägt den Titel "Mr bruche keiner" ("Wir brauchen keinen") und große Teile der Republik dürften Probleme haben, den Text in seiner Gänze zu verstehen. Die am Freitag erschienene Poprock-Ballade sei Petrys allererste Eigenkomposition in Kölscher Mundart, teilte die Plattenfirma Sony Music mit.