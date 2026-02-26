Im Liverpool Club in Düsseldorf startete Howard Carpendale 1966 seine Karriere in Deutschland. 60 Jahre später steht Carpendale wieder in der Landeshauptstadt auf der Bühne.
Düsseldorf - Zurück zu den Ursprüngen: 60 Jahre nach dem Start seiner Bühnenkarriere in Düsseldorf steht Howard Carpendale dort wieder im Rampenlicht. In der Düsseldorfer Altstadt gibt er am Freitag ein Konzert zur Veröffentlichung seines neuen Albums "Zeitlos" im Schlager-Café. Rund 1.000 Zuschauer werden dabei sein. 20 seiner größten Hits sind für das Album neu arrangiert und eingesungen worden.