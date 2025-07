Musik, Wein und Natur: Was im Rems-Murr-Kreis am Wochenende geboten ist

Von der Band HISS in Waiblingen über ein Festival in Schmiden bis zur Naturaktion am Ebnisee: Am Wochenende startet der Kreis mit Vielfalt in die Sommerferien – eine Auswahl.

Zum Auftakt der Sommerferien sorgt an diesem Freitag die Band HISS ab 20 Uhr für Stimmung auf der Schwaneninsel in Waiblingen. Mit ihrer unvergleichlichen Mischung aus Polka, Rock’n’Roll, Texas-Tango und Taiga-Twist bieten die fünf Herren „musikalische Abenteuer zwischen Schmutz und Schmalz“. Wer HISS kennt, weiß, dass mit ihrem Frontmann Stefan Hiss am Akkordeon keine gewöhnliche Band auf der Bühne steht. Und wer HISS noch nicht kennen sollte, hat Gelegenheit, das zu ändern.

Am Ebnisee bekommen Kinder am Sonntag besondere Mitmachaktionen geboten. Foto: Frank Rodenhausen

Wem eher nach Reben statt Rock und Polka ist, der ist am Samstag und Sonntag in Weinstadt-Beutelsbach richtig: Ab 16.30 Uhr laden am Samstag die Remstalkellerei und der Verein Freunde des Weines Hertmannsweiler-Bürg zur Sommer-Hocketse im Weinberg „Hertmannsweiler Himmelreich“ – mediterranes Ambiente, Gegrilltes sowie Gespräche mit den Winzern und Livemusik. Am Sonntag beginnt das Fest mit einem Gottesdienst um 10.15 Uhr. Weingläser gibt es nur zu kaufen. Wer ein eigenes Glas mitbringt, darf es nutzen – vorausgesetzt, es hat einen gültigen Eichstrich.

Kein Riesengedränge, keine Stadionwurst, kein Pop-Gewitter vom Fließband – das Myosotis Festival in Fellbach-Schmiden macht’s anders. Ab Samstag, 15 Uhr, wird der Festplatz zur Bühne für junge Musiker, Songwriter und kreative Köpfe. Dazu gibt’s Foodtrucks, Lichterketten und entspannte Festivalstimmung. Wer tanzen will, darf. Wer einfach nur schauen möchte, wie schön das Leben unter Bäumen klingt – der ist hier goldrichtig. Eintritt: 15 Euro.

Ein weiteres Highlight für das ganze Wochenende ist das Sommernachtsfest am Waldsee in Murrhardt-Fornsbach. Es beginnt am Freitag um 18.30 Uhr mit dem Fassanstich, gefolgt vom traditionellen Spaß-Triathlon um 19 Uhr. Danach legt DJ Cheasy zur Partynacht auf. Am Samstag folgen 80er-Hits mit DJ Pete und das große Feuerwerk über dem See gegen 22.30 Uhr. Sonntag gibt’s ab 11 Uhr Weißwurstfrühstück und Familienprogramm. Ab 14 Uhr sind dann am Montag alle Kinder zur Spiele-Rallye rund um den See eingeladen. Dazu laden während der Festtage Fahrgeschäfte und ein reichhaltiges kulinarisches Angebot in bester Seelage zum Vergnügen ein.

Am Sonntag von 11 bis 17 Uhr heißt es „Ebnisee für Alle“ in Kaisersbach. Beim großen Naturerlebnistag mit Glutbrennen, Schiffchenbauen, Ponykontakt und Spurenlesen stehen Natur, Begegnung und Inklusion im Mittelpunkt. Kinder können spielerisch die Natur entdecken, während Erwachsene mit Naturparkführern ins Gespräch kommen oder Musik am Wasser genießen. Der Eintritt ist frei – und das Gelände barrierefrei. Ideal für Familien, Gruppen und alle, die den Ebnisee und den Wald drumherum einmal anders erleben möchten.