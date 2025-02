Musik von Jeff Goldblum und Take That

1 Jeff Goldblum wird auch am Sonntag bei der BAFTA-Verleihung am Klavier Platz nehmen. Foto: imago/News Licensing / Jack Hill

Die BAFTA-Verleihung am Sonntag verspricht glamouröse Gäste und eine unterhaltsame Show. Auf der Bühne der britischen Oscars werden Take That und Jeff Goldblum stehen und für musikalische Unterhaltung sorgen.











Am kommenden Sonntag, dem 16. Februar 2025, werden die BAFTAs zum 78. Mal in der Royal Festival Hall in London verliehen. Der Preis, der jährlich von der British Academy of Film and Television Arts vergeben wird, gilt als britisches Pendant zu den US-amerikanischen Oscars.