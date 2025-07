1 Handgemachte Livemusik gibt’s bei den Backnanger „Straßen Musik Tagen“. Foto: Stephan Haase

Mit den „Straßen Musik Tagen“ wird die Backnanger Innenstadt in diesem Sommer erneut zur Open-Air-Bühne: Vom 31. Juli bis 11. September treten an sieben Donnerstagabenden regionale Musikerinnen und Musiker an wechselnden Plätzen auf – live und handgemacht.