Musik- und Kneipennacht in Fellbach: „Fellbach Hopf“ erwartet erneut Tausende Nachtschwärmer
Der Shuttlebus beim Hopf – in diesem Jahr ist er allerdings nicht, wie hier noch zu sehen, in der Vorderen Straße unterwegs. Foto: Stadtmarketing Fellbach

Beim beliebten Tanz in den Mai in Fellbach geht es im Shuttlebus zu insgesamt 13 Locations. Dort gibt’s Schlager genauso wie Rock oder Afro House.

Der Tanz in den Mai trägt seit vielen Jahren unterm Kappelberg den Titel „Fellbach Hopf“. Wie der Name schon suggeriert, kann man bei diesem Event von einer Location zur anderen hopfen – also die Strecke entweder zu Fuß zurücklegen, was in der Innenstadt eher möglich ist, oder im Shuttlebus zur nächsten Station zuckeln und dann aus der Bustüre hinaus und vor die nächste Bühne hüpfen.

 

Der nächste Hopf in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) findet, wie sich leicht erahnen lässt, am Donnerstag, 30. April, statt. Es ist somit das 23. Mal, dass diese lange Live-Musiknacht stattfindet – die Premiere wurde am Vorabend des 1. Mai 2001 begangen, zwischenzeitlich gab’s allerdings pandemiebedingt einige Ausfälle.

Auftritte in Bars und Weinkellern

Organisiert wird das Ereignis wie stets vom Stadtmarketing Fellbach. Der Verein erwartet auch in diesem Jahr wieder mehrere tausend Besucherinnen und Besucher. Präsentiert wird ein vielseitiges Musikprogramm in Bars und Restaurants, in Cafés, Kellern oder Weingütern. Zahlreiche Livebands bringen nach Veranstalterangaben die unterschiedlichsten Musikgenres auf die Bühne – von Rock und Pop über Afro House bis Schlager.

Die Liste der Gruppen in den insgesamt 13 Locations kann sich jedenfalls sehen lassen, wie der Blick in den Flyer zeigt. Im Rathausinnenhof mit Schmiegs Biergarten dürfte es besonders eng zugehen, wenn die legendäre Fellbacher Band Time Warp auftritt. Die Combo brachte im vergangenen Jahr bei „Live im Park“ der Stadtwerke Fellbach fast 4000 Fans auf die Freifläche vor die Schwabenlandhalle. So viele werden allerdings in den Innenhof der Verwaltungsburg nicht passen.

Fußläufig entfernt locken im Fellbacher Oberdorf drei weitere Orte die Nachtschwärmer. Im Weingut Heid ist die Popband Drank Burner zu Gast. Im Gewölbekeller des Kunstvereins Fellbach bieten The Nite Steadies ihre ganz besondere Variante der Stilrichtung Ska. Mit Schlager warten „Herr Peter und das Fräulein Jenny“ in der Schmiede in der Vorderen Straße auf.

The Nite Steadies mischen den Fellbacher Kunstvereinskeller mit ihrem Ska auf. Foto: Veranstalter

In Rienths Weintreff im Hasentanz präsentiert die Band Destination ihren Classic Rock. Bei Zoey im westlichen Stadtpark ist die Band Orange Tune mit Rock und Pop zu Gast. DJ Dave wirbelt im Hofladen Welz an der Stuttgarter Straße durch die Musikstile. Old School und Afro House sind im CBC im Rems-Murr-Center mit DJ Sympatico geboten. In der Clutchy23-Bar in der Pestalozzistraße spielen Long Valley Rock- und Pop-Klassiker. Italienische Musik mit Franco e Pepe ist bei Italfisch im Schmidener Weg zu hören.

Die Popmusic School bietet ihre besten Kräfte im Digital Coworking Space in der Blumenstraße auf, später legt DJ Supernova auf. DJ Pellex wiederum ist bis 3 Uhr in der Früh in der Schmidener Kurve in der Salierstraße zugange. Und beim Großen Haus in Schmiden laden die TSV-Fußballer zur Party mit den Bring It Home Boys ein.

Letzter Shuttlebus fährt um 2.30 Uhr

Zugang zu allen Veranstaltungsorten sowie den Shuttlebussen erhält man mit den Hopf-Bändeln. In diesem Jahr können mit dem Bändel erstmals auch die Linienbusse der Stuttgarter Straßenbahnen AG im Stadtgebiet Fellbach genutzt werden, also zum Beispiel die Linie 60.

Die ersten Shuttlebusse starten nach Angaben der Veranstalter um 19 Uhr an den Bushaltestellen Lutherkirche Fellbach und Bahnhof Fellbach, der letzte Bus um 2.30 Uhr an der Lutherkirche. Der Bändel kostet 12 Euro im Vorverkauf beim i-Punkt im Rathaus Fellbach sowie 15 Euro an den Abendkassen vor Ort. Weitere Infos unter www.stadtmarketing-fellbach.de

 