Musik: Swift und Oimaras Wackelkontakt führen deutsche Charts an

1 Sie steht schon wieder an der Spitze der Album-Charts: US-Sängerin Taylor Swift. (Archivbild) Foto: Daniel Deslover/Zuma Press/dpa

Mehr als 225.000 verkaufte Alben und fast 950 Millionen Streams: Taylor Swift dominiert die deutschen Album-Charts. Bei den Singles setzt sich ein Ohrwurm rund um eine «Lampe aus den 70ern» durch.











Link kopiert



Baden-Baden - US-Sängerin Taylor Swift hat es erneut an die Spitze der offiziellen deutschen Album-Jahrescharts geschafft. Mit "The Life of a Showgirl" verteidigte die 35-Jährige den ersten Platz, den sie im Vorjahr mit "The Tortured Poets Department" errungen hatte. Die erfolgreichste Single 2025 in Deutschland war "Wackelkontakt" von Sänger Oimara, wie GfK Entertainment in Baden-Baden weiter mitteilte.