Musik-Star aus den USA: Abschiedskonzerte: Dionne Warwick kommt nach Deutschland

2 Im Rahmen ihrer Abschiedstour kommt die US-Sängerin Dionne Warwick im September nach Deutschland. (Archivbild) Foto: Chris Pizzello/Invision via AP/dpa

Ein Weltstar sagt «Goodbye» - die Sängerin Dionne Warwick plant Auftritte in deutschen Theaterhäusern. Die Konzerte werden in verschiedenen Bundesländern sein, doch Bremen spielt eine besondere Rolle.











Bremen - Die US-Sängerin Dionne Warwick plant im September vier letzte Konzerte in Deutschland. Wie die Agentur bremen events & concerts mitteilte, wird die 84-Jährige am 10. September im Metropol Theater Bremen, am 12. September im Theater am Marientor in Duisburg, am 14. September im Festspielhaus Baden-Baden und am 16. September im Admiralspalast Berlin auftreten. Die Klassische Philharmonie Nordwest werde die Sängerin bei den Shows, die in Bremen entwickelt und geprobt werden, begleiten, hieß es.