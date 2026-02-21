Nach dem Sieg des Countertenors JJ in Basel richtet Österreich im Mai den 70. Eurovision Song Contest aus. Der Gastgeber hat nun seinen Beitrag ausgewählt. Diesmal durfte das Publikum mitbestimmen.
Wien - Österreich schickt als Gastgeber des Eurovision Song Contests (ESC) den 19-jährigen Cosmó ins Rennen. Der Sänger überzeugte mit seinem Lied "Tanzschein" Jury und Publikum gleichermaßen. In dem Song lässt er diverse Tiere in der Disco zu einem eingängigen Beat aufmarschieren, weil dort seiner Meinung nach zu wenig getanzt wird. Insgesamt waren zwölf Acts am Start.