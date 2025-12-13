Musik: Schweizer feiern das Jodeln als Welterbe

Jodeln als Schulfach? In Schwyz zeigen Kinder ihr Können und Professorin Räss verrät: Fast jeder kann es lernen – selbst Neulinge wagen sich ran.
Schwyz - Mit jodelnden Schulklassen, Gesangsdarbietungen und Jodelschnupperkursen haben hunderte Menschen im Kanton Schwyz den Eintrag des Schweizer Jodels in die Liste des Welterbes der Menschheit gefeiert. Die Entscheidung war am Mittwoch gefallen: Ein Ausschuss der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Unesco) hatte den Schweizer Antrag bei einer Sitzung in Neu-Delhi angenommen.