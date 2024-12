Musik: Schlau aber Blond: Shirin David geht 2025 auf Tour

1 Geht 2025 auf Tour: Rapperin Shirin David. (Archivbild) Foto: Joerg Carstensen/dpa

Erst vor wenigen Tagen kündigte Shirin David ihr neues Album «Schlau aber Blond an». Im April folgt nun die Tour. Die Rapperin freut sich «soooo doll».











Berlin - Rapperin Shirin David ("Bauch Beine Po") geht kommendes Jahr mit ihrem neuen Album auf Tour. Die Künstlerin kündigte auf Instagram für ihre "Schlau aber Blond Tour 2025" insgesamt 14 Auftritte im April in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Der Auftakt ist am 1. April in Köln geplant, danach folgen weitere Städte wie München, Hamburg, Wien und Berlin.