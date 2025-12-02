Musik: Sabrina Carpenter empört über Video des Weißen Hauses

Das Weiße Haus veröffentlicht einen Clip, bei dem Festnahmen von Migranten gezeigt werden. Unterlegt ist es mit einem Song von Sabrina Carpenter. Ihre Reaktion ist eindeutig.
Washington - Popstar Sabrina Carpenter ("Espresso", "Manchild") hat sich empört über ein Video des Weißen Hauses geäußert, in dem die Festnahme von Migranten gezeigt wird - unterlegt mit ihrem Song Juno. "Dieses Video ist bösartig und widerwärtig. Beziehen Sie mich oder meine Musik niemals in Ihre unmenschliche Agenda mit ein", schrieb sie auf der Plattform X.