Eine Erfolgswelle spanischsprachiger Musik gibt es schon länger, bei den Grammys darf nun Bad Bunny auf weitere Preise hoffen. Warum begeistern Latin-Pop-Künstler eigentlich gerade so viele Hörer?
Berlin - Spanischsprachige Künstler erleben weltweit einen Höhenflug. Bad Bunny steht im Februar auf einer der größten Bühnen der Welt, bei der Halftime Show des Super Bowl, und singt dort als erster Headliner überhaupt komplett auf Spanisch. Bei der Grammy-Verleihung am Wochenende ist er sechsmal nominiert.