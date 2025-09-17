Musik: Rap-Superstar Cardi B erneut schwanger

1 Cardi B ist erneut schwanger. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision/dpa

New York - Rap-Superstar und Dreifach-Mama Cardi B (32) ist erneut schwanger. "Ich erwarte ein Baby mit meinem Freund Stefon Diggs", sagte die Musikerin in einem Interview des US-Senders CBS. "Ich freue mich. Ich bin glücklich. Meine Situation fühlt sehr gut an. Ich fühle mich stark, sehr stark, dass ich all diese Arbeit machen kann - und all diese Arbeit machen kann, während ich ein Baby kreiere."