Musik: Pet Shop Boys gedenken mit Song Kreml-Gegner Nawalny

1 Die Pet Shops Boys erinnern mit einem Song an Nawalny. (Archivbild) Foto: Felix Hörhager/dpa

«Let Russia be free» heißt es in dem Lied des britischen Popduos. Um an den verstorbenen Alexej Nawalny zu erinnern, spielen die Pet Shop Boys sogar bei einem Gedenkkonzert in Berlin - als Headliner.











Berlin - Die Pet Shop Boys erinnern mit einem Song an den verstorbenen Kremlkritiker Alexej Nawalny. Unter dem Titel "Hymn (In memoriam Alexei Navalny)" hat das britische Popduo drei Versionen des Lieds veröffentlicht, darunter einen neuen, rund fünfminütigen "Dance Mix". In diesem zitiert Sänger Neil Tennant Auszüge aus Nawalnys Gefängnisbriefen und aus dessen Autobiografie "Patriot", wie das Duo bei Instagram schrieb.