Hape Kerkeling "Horst Schlämmer sucht das Glück" startet stark

Nach "Das Kanu des Manitu" und "Stromberg - Wieder alles wie immer" ist das nächste deutsche Humor-Revival geglückt. "Horst Schlämmer sucht das Glück" startete mit starken Zahlen ins Kino. Für die Spitze der Kinocharts reicht es für Hape Kerkeling aber nicht.