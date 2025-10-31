1 Der Reggae-Musiker Shaggy wurde vor 57 Jahren in der jamaikanischen Hauptstadt Kingston geboren. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Mit einer Tonne Vorräte landet Shaggy in Kingston – und erzählt auf Instagram, wie er den Menschen in St. Elizabeth nach dem starken Hurrikan «Melissa» helfen will.











Kingston - Nach dem verheerenden Hurrikan "Melissa" auf Jamaika will Reggae-Musiker Shaggy der betroffenen Bevölkerung helfen. Der 57-jährige Sänger, der in der Hauptstadt Kingston geboren wurde, landete mit Vorräten im karibischen Inselstaat. "Wir bringen Hilfsgüter nach St. Elizabeth", schrieb der Musiker auf Instagram und teilte ein Video vom Flughafen.