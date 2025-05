Musik Musik: Bei der ESC-Hoffnung Abor und Tynna kracht es auch mal

Céline Dion beim ESC Kommt sie oder kommt sie nicht?

Singt Céline Dion am 17. Mai in Basel - oder nicht? Diese Frage bewegt Fans in der Woche vor dem großen ESC-Finale wie kaum eine andere. Nachdem mehrere Medien über eine Absage berichteten, sorgt nun eine neue Aussage der Organisatoren wieder für Hoffnung.