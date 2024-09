Nachdem sie 2022 schon in Dresden schnurrten und sangen, gastieren die Katzen von Andrew Lloyd Webber 2025 in Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin und Zürich.

Mannheim - Leuchtende Augen, Schnurren, Fauchen, Mondlicht und ein Schrottplatz: Seit Dienstag sind Karten für die Gastspielreise des Webber-Musicals "Cats" mit den Stationen Düsseldorf, München, Frankfurt und Berlin im kommenden Jahr im Vorverkauf.

"Ab April 2025 ist der Klassiker im englischen Original wieder zu erleben – und das in der ebenso authentischen wie aufgefrischten Erfolgsproduktion vom Londoner Westend, die 2015 als "Bestes Musical Revival" für den Laurence Olivier Award nominiert war", teilt das Live-Unterhaltungs-Unternehmen ATG Touring in Mannheim mit.

Die Version war im Sommer 2022 schon in Deutschland zu sehen - damals aber nur in Dresden - in der Semperoper.

"Cats" von Andrew Lloyd Webber wurde 1981 uraufgeführt und gilt als Revolution in der Musical-Welt. Einige Melodien des Stückes sind Hits, darunter "Memory" (Mondlicht).

Die Kostüme und die Story begeistern viele, manche empfinden aber auch Fremdscham. Kaum ein Musical ist derart umstritten.

Nach Angaben des Veranstalters konnten die "berühmtesten Katzen der Welt" sämtliche Rekorde brechen und bisher mehr als 73 Millionen Zuschauer in über 30 Ländern verzaubern.

Die Termine der Gastspiele im deutschsprachigen Raum sind 9. April bis 8. Juni Düsseldorf sowie im Juni dann München (11. bis 22. Juni), danach Frankfurt am Main (25. Juni bis 6. Juli), dann Berlin (21. August bis 7. September) und schließlich Zürich (10. bis 21. September).