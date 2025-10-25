Bei einer Online-Auktion wechselte jene Gibson-Gitarre den Besitzer, die im legendären Backstage-Streit der Gallagher-Brüder zu Bruch ging. Das Instrument markierte das vorläufige Ende von Oasis - bis zur Reunion 2025.

Das zertrümmerte Instrument aus jener Nacht, in der Oasis auseinanderbrachen, hat einen neuen Eigentümer gefunden. Die kirschrote Gibson ES-355 von Noel Gallagher (58) ging am Donnerstag bei einer Online-Auktion des Auktionshauses Propstore für 289.800 Pfund über den virtuellen Tresen - umgerechnet etwa 332.000 Euro.

Der 28. August 2009 sollte eigentlich ein gewöhnlicher Festivaltag werden. Backstage beim Rock en Seine Festival in Paris eskalierte jedoch ein Streit zwischen den Brüdern. Liam Gallagher (53) schnappte sich dabei Noels Gitarre. "Er schwang die Gitarre herum und hätte mir damit fast ins Gesicht geschlagen", erinnerte sich Noel laut "The Sun" später an den Vorfall. Die Gibson landete auf dem Boden, woraufhin Noel sie nach eigener Aussage "aus ihrer Misere erlöst" habe.

Symbol für turbulente Beziehung

Die Konsequenz folgte unmittelbar: Oasis sagten ihren geplanten Auftritt ab. Die Band sollte 16 Jahre lang nicht mehr gemeinsam auf der Bühne stehen - bis zur überraschenden Reunion im Juli dieses Jahres. Das demolierte Instrument wurde zwischenzeitlich fachgerecht restauriert und kam nun unter den Hammer.

In der Beschreibung zum Auktionsstück hieß es: "Das Modell Gibson ES-355 war von 1996 bis 2011 Gallaghers persönlicher Favorit. Diese Gitarre ist wohl eine der bedeutendsten Gitarren im Zusammenhang mit Oasis, da sie der Auslöser für eine der berühmtesten Trennungen in der Musikgeschichte war und die turbulente Beziehung einer Band symbolisiert, die die 1990er Jahre geprägt hat."

Und weiter: "Auf Wunsch von Noel Gallagher wurde die Gitarre 2011 von dem erfahrenen Gitarrenbauer Philippe Dubreuille restauriert, der ihren Vintage-Look sorgfältig bewahrte. Gallagher behielt sie einige Zeit lang als Teil seiner Sammlung."

Die wiedervereinigten Oasis bereiten sich derzeit auf ihre bevorstehenden Shows in Asien und Australien vor. Ab Ende Oktober geht es unter anderem nach Seoul, Tokio, Melbourne und Sydney.