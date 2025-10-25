Bei einer Online-Auktion wechselte jene Gibson-Gitarre den Besitzer, die im legendären Backstage-Streit der Gallagher-Brüder zu Bruch ging. Das Instrument markierte das vorläufige Ende von Oasis - bis zur Reunion 2025.
Das zertrümmerte Instrument aus jener Nacht, in der Oasis auseinanderbrachen, hat einen neuen Eigentümer gefunden. Die kirschrote Gibson ES-355 von Noel Gallagher (58) ging am Donnerstag bei einer Online-Auktion des Auktionshauses Propstore für 289.800 Pfund über den virtuellen Tresen - umgerechnet etwa 332.000 Euro.