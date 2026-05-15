Zum 80. Geburtstag von Udo Lindenberg meldet sich Musiker und Produzent Leslie Mandoki mit einem persönlichen Geburtstagsgruß zu Wort. Er erinnert sich an ihr erstes Treffen, unvergessliche Nächte und erklärt, warum Deutschland seinen "Kanzler des Herzens" heute mehr denn je braucht.
Udo Lindenberg feiert am 17. Mai seinen 80. Geburtstag - und die Glückwünsche aus dem Musikbusiness reißen nicht ab. Besonders persönlich fällt der Geburtstagsgruß seines langjährigen Musikkollegen Leslie Mandoki (73) aus. Er würdigt den Panik-Rocker in einem Statement gegenüber spot on news als einen der prägendsten Menschen seines Lebens.