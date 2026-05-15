Zum 80. Geburtstag von Udo Lindenberg meldet sich Musiker und Produzent Leslie Mandoki mit einem persönlichen Geburtstagsgruß zu Wort. Er erinnert sich an ihr erstes Treffen, unvergessliche Nächte und erklärt, warum Deutschland seinen "Kanzler des Herzens" heute mehr denn je braucht.

Udo Lindenberg feiert am 17. Mai seinen 80. Geburtstag - und die Glückwünsche aus dem Musikbusiness reißen nicht ab. Besonders persönlich fällt der Geburtstagsgruß seines langjährigen Musikkollegen Leslie Mandoki (73) aus. Er würdigt den Panik-Rocker in einem Statement gegenüber spot on news als einen der prägendsten Menschen seines Lebens.

"1975, vor über 50 Jahren, hörte ich als blutjunger Einwanderer - kein Wort Deutsch, kein Geld, aber unendlich viel Hunger auf Musik - dein erstes Konzert in Stuttgart", schreibt Mandoki. Ohne die Sprache zu verstehen, habe ihn der Abend tief bewegt. "Das ist deine Magie: Du erreichst die Menschen, bevor sie überhaupt begreifen, was du sagst."

Der ungarisch-deutsche Musikproduzent floh damals aus dem kommunistischen Ungarn in den Westen und etablierte sich später als gefragter Produzent. Was ihn mit Lindenberg noch verband: der gemeinsame Mentor Klaus Doldinger, der Mandoki nach seiner Flucht die Türen in die Münchener Studioszene öffnete.

"Wozu sind Kriege da?" - mehr als ein Song

In seinem Geburtstagsgruß würdigt Mandoki Lindenberg auch als politische Stimme seiner Generation. "Du bist immer der Kanzler des Herzens für uns Freidenker." Lindenbergs Anti-Kriegs-Klassiker "Wozu sind Kriege da?" sei "unser aller Hymne" geworden. Auch dass Lindenberg den DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker in seinen Songs zur "ulkigen Witzfigur" gemacht habe, hebt Mandoki hervor: "Das ist wahrhaftige Friedensbewegung."

Legendäre Nächte, lebenslange Freundschaft

Mandoki erinnert an zahlreiche gemeinsame Auftritte, bei denen Lindenberg spontan auf die Bühne der Soulmates kam, sowie an unvergessliche Abende im House of Blues in Los Angeles, auf dem Dach des Atlantic Hotels und in Lindenbergs Hamburger Atelier.

"Als wir vor zehn Jahren gemeinsam deinen 70. gefeiert haben, sagtest du: 'Leslie, es ist schrecklich, 70 zu werden, aber die Alternative ist noch viel schlimmer'." Heute, so Mandoki weiter, seien er, Otto, Peter Maffay und die ganze Gang mittlerweile alle über 70 und freuten sich voller Zuversicht auf viele weitere gesunde und kraftvolle Jahre mit ihrem Freund.

"Ein Eierlikörchen auf dich!"

Sein Statement schließt Mandoki mit einem Appell: Deutschland brauche seinen Kanzler des Herzens, der es "aus diesem Labyrinth der Krisen führt mit dem Kompass in der Hand". Den Jubilar verabschiedet er mit den Worten: "Udolius Maximus - ein Eierlikörchen auf dich! Keine Panik und Rock On!"