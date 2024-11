Musik: Lang Lang über neu entdecktes Stück: Klingt wie Chopin

1 Star-Pianist Lang Lang hat einen erst kürzlich entdeckten Chopin-Walzer eingespielt. Foto: Felix Hörhager/dpa

Der Fund gilt als musikhistorische Sensation: In New York tauchte ein Klavierstück auf, das wohl aus der Feder von Chopin stammt. Star-Pianist Lang Lang spielte den Walzer nun ein und schwärmt davon.











München - Nicht einmal eineinhalb Minuten dauert das Stück, das den Pianisten Lang Lang ins Schwärmen bringt: ein Walzer, der mutmaßlich von Komponist Frédéric (Fryderyk) Chopin (1810-1849) geschrieben wurde. Lang Lang hat das Lied nun eingespielt, und zwar mit dem Titel "The Waltz in A minor "Found in New York"". Es klinge sehr wie Chopin, sagte der 42-Jährige der Deutschen Presse-Agentur: "Die Harmonien, die Poesie, die Struktur. Nach meinem Verständnis ist es Chopin."