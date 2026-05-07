Jubelnde Fans warten am Wiener Flughafen auf Sarah Engels – aber nicht ihr Koffer mit den Kostümen für den Eurovision Song Contest. Die Deutschland-Vertreterin nimmt es mit Humor.
Wien - Sarah Engels ist für den Eurovision Song Contest in Wien gelandet – aber offenbar ohne ihre Kostüme. Die Fluggesellschaft "findet meinen Koffer mit sämtlichen Kostümen und Outfits für den Eurovision nicht mehr", schreibt die Sängerin in ihrer Instagram-Story. "Also wenn ich dann im Schlafanzug auftrete, nehmt es mir nicht übel."