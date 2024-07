Musik kann Medizin sein: Shawn Mendes kündigt neues Album an

Der kanadische Sänger Shawn Mendes (25) lässt seine Fans nicht länger warten. Bei Instagram hat er neue Details zu seinem kommenden fünften Studioalbum verraten. Mendes hatte im Juli 2022 aufgrund von psychischen Problemen seine gesamte Welt-Tournee absagen müssen und sich selbst eine Auszeit verschrieben. "Musik kann wirklich Medizin sein", erklärt er deshalb nun in seinem emotionalen Posting.

Vor zwei Jahren habe er das Gefühl gehabt, "dass ich absolut keine Ahnung hatte, wer ich war. Vor einem Jahr konnte ich nicht in ein Studio gehen, ohne in völlige Panik zu verfallen", erzählt der Musiker. "Jetzt hier zu sein, mit zwölf wunderschönen fertigen Songs, fühlt sich wie ein Geschenk an." Er danke Gott für seine Freunde und seine Familie. "Das Leben kann brutal sein, aber wenn man eine kleine Gruppe von Menschen hat, denen man zutiefst vertraut und die einen dabei begleiten, wird es so viel besser. Ich weiß nicht, wie ich die letzten Jahre überstanden hätte, geschweige denn ein Album ohne euch gemacht hätte", schreibt Mendes und zählt einige Namen seiner Vertrauten auf.

An seine Fans gerichtet, erklärt der Sänger: "Und euch, die ihr mich so unglaublich unterstützt habt und so geduldig und liebevoll wart, danke ich von ganzem Herzen. Ich hoffe wirklich, dass ihr dieses Album liebt. Ich tue es wirklich. Ich hoffe, es gibt euch das Gefühl von Wärme und Verbundenheit, so wie es das für mich tut."

Neue Musik am Geburtstag

Das Album "Shawn" wird laut Mendes am 18. Oktober erscheinen. Davor wird es jedoch zwei Singles geben, "Why Why Why" und "Isn't That Enough", die der Kanadier an seinem Geburtstag am 8. August veröffentlichen wird. In seinem Instagram-Post gibt er mit einem Schwarz-Weiß-Musikvideo einen Vorgeschmack auf "Isn't That Enough". In einem weiteren Beitrag veröffentlichte er zudem die Tracklist zum Album.

Nach der Tour-Absage im Sommer 2022 hatte sich der 25-Jährige Anfang März 2024 auf Instagram bei seinen Fans mit guten Neuigkeiten zurückgemeldet und verraten, dass er an einem neuen Album gearbeitet habe. Sein letztes Album "Wonder" hatte Mendes 2020 veröffentlicht.

Shawn Mendes ist nicht nur für Hits wie "Treat You better" oder "Stitches" bekannt, sondern auch für seine einstige Beziehung mit der Sängerin und Schauspielerin Camila Cabello (27). Die beiden galten zwischen 2019 und 2021 bis zu ihrer Trennung als Traumpaar der Pop-Welt. Im April 2023 kam es zwischen den beiden zu einem temporären Liebes-Comeback, das allerdings nur von kurzer Dauer war. Zuletzt wurde das Ex-Paar Mitte Juli 2024 im Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida gesichtet. Gemeinsam verfolgten sie das Fußball-Finale der Copa América.