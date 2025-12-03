Musik-Jahresliste: Bad Bunny und Taylor Swift in Spotify-Jahrescharts vorn

Spotify-Nutzer sollen ab heute wieder mit der Funktion «Wrapped» ihren persönlichen Jahresrückblick sehen können. Der Musik-Streaminganbieter hat seine Jahrescharts veröffentlicht.
Berlin - Die Musik von Bad Bunny ist weltweit dieses Jahr bei Spotify am meisten gestreamt worden. Das gab der Musik-Streaminganbieter in seinem Jahresrückblick bekannt. In Deutschland liegt dieses Jahr - wie 2024 - Taylor Swift auf Platz eins. Spotify-Nutzer sollen jetzt wieder mit der Funktion "Wrapped" ihren persönlichen Jahresrückblick sehen können.