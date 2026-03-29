Musik in Plochingen: „Manche Gäste sehe ich öfter als meine Familie“

In ihrem Café sind Ulrike und Frank Ferrari in ihrem Element. Sie wechselt mit allen Gästen ein paar persönliche Worte und setzt sich auch mal an den Tisch, wenn gerade Luft ist. Er bewegt sich hinter der Theke und fühlt sich offensichtlich zwischen der Faema-Kaffeemaschine und dem Schallplattenspieler rundum wohl. Im Deschawü läuft ausschließlich Musik „aus der Rille“, und das prägt die Atmosphäre: die Songs aus vergangenen Zeiten füllen, trotz moderater Lautstärke, den Raum. Frank Ferrari dreht die Schallplatten behutsam in den Händen, bevor er sie auflegt.

Die LP-Sammlung hat schon viele Gespräche angestoßen, einige Gäste haben ihre Scheiben von zu Hause mitgebracht. Beim „Feierabend mit Pizza und Vinyl“, immer am zweiten Freitag im Monat, drehen sich die Platten der Gäste auf dem Teller. Darauf freuen sich manche wie kleine Kinder.

„Manche setzen sich nach Jahren wieder ans Instrument“

Musik verbindet, fürs gemeinsame Musizieren gilt das erst recht. Klavier und Gitarre stehen im Nebenzimmer bereit. „Manche setzen sich nach Jahren wieder ans Instrument“, sagt Ulrike Ferrari. Öfter mal musiziert ihr Mann mit, wenn er an der Theke abkömmlich ist. Mit einem Stammgast aus der Nachbarschaft tut er das regelmäßig, die beiden sind inzwischen befreundet und so etwas wie die Hausband des Deschawü.

Der Nachbar kann damit an alte Zeiten anknüpfen, als er Bassist bei einer in der Region bekannten Band war. „Er wird hier manchmal auch wiedererkannt“, sagt Frank Ferrari. Ähnlich geht es einem anderen Stammgast, der ein bekannter Schlagersänger war. Er komme gern „zum Fachsimpeln über Musik und Gott und die Welt“, sagen die Café-Betreiber, und er habe schon Nachmittage mit seinem eigenen Programm gestaltet.

„Mega Gemeinschaftserlebnis“: Karaoke-Abend im Deschawü

Für alle, die lieber in der Menge musikalisch aktiv werden, bietet sich der Karaoke-Abend einmal im Quartal an. „Da ist es hier gehagelt voll und alle singen mit“, sagt Ulrike Ferrari. Von Jazz über Adele bis Schlager, es werde „durchgesungen von sieben bis elf, egal, ob schräg oder perfekt“. Sie freut sich selbst immer auf diesen Termin, den sie als „mega Gemeinschaftserlebnis“ empfindet: „Das macht richtig Laune.“

Das Karaoke ist in der Regel schnell ausverkauft, beliebt bei Gästen wie Künstlern sind auch die Konzerte. An Bewerbern fehlt es nicht, „wir haben sehr schnell viele Mailanfragen bekommen“, sagt Ulrike Ferrari. Sie und ihr Mann wählen aus, was zum Platzangebot und zum Stil passt, also „in Richtung Wohnzimmerkonzert“ geht. Französische Chansons, deutsche Liedermacher, Schlager, Instrumentalisten und kleine Bands waren schon dabei, der Heavy-Metal-Band mit großer Lightshow hat man dagegen abgesagt. Die Musiker werden mit dem Künstlerhut bezahlt, bekommen also, was die Lokalrunde sammelt. Trotzdem kommen sie offenbar gern. „Die Künstler sind oft dankbar, weil wir ein Publikum haben, das zuhört und nicht nur quatscht“, sagt Frank Ferrari. Im offenen Nebenzimmer, das an diesen Abenden zur Bühne wird, kann man sich ganz auf die Musik konzentrieren – und wer sich lieber unterhalten will, geht ans andere Ende des winkelförmigen Cafés.

Gottesdienste, Kleidertauschabend, Stricktreff und mehr finden im Deschawü statt. „Unsere Gäste haben viele Ideen“, sagen Ferraris, die sich darüber freuen, aber manchmal auch ein bisschen bremsen müssen. Sie selbst genießen die persönlichen Kontakte, aus denen manchmal Freundschaften werden. „Manche Gäste sehe ich öfter als meine Familie“, sagt Ulrike Ferrari trocken.