Musik in Plochingen: „Manche Gäste sehe ich öfter als meine Familie“

Im Plochinger Deschawü wird Musik zum verbindenden Element: Ulrike und Frank Ferrari schaffen mit ihrem Retro-Musikcafé einen Ort der Begegnung. Wie schaffen die beiden das?
In ihrem Café sind Ulrike und Frank Ferrari in ihrem Element. Sie wechselt mit allen Gästen ein paar persönliche Worte und setzt sich auch mal an den Tisch, wenn gerade Luft ist. Er bewegt sich hinter der Theke und fühlt sich offensichtlich zwischen der Faema-Kaffeemaschine und dem Schallplattenspieler rundum wohl. Im Deschawü läuft ausschließlich Musik „aus der Rille“, und das prägt die Atmosphäre: die Songs aus vergangenen Zeiten füllen, trotz moderater Lautstärke, den Raum. Frank Ferrari dreht die Schallplatten behutsam in den Händen, bevor er sie auflegt.