Musik in Marbach am Neckar: Klangvolles Zwiegespräch zwischen Harfe und Orchester

Musik in Marbach am Neckar

Beim Herbstkonzert der Marbacher Sinfonia bekam Theresa Bogisch viel Beifall für ihr gekonntes Harfenspiel. Aufgeführt wurden Werke von Boieldieu und Beethoven











Das Marbacher Liebhaberorchester Sinfonia ist mit dem Herbstkonzert seinem Anspruch wieder einmal gerecht geworden: Dem Anspruch, hochkarätige Musik in exzellenter Qualität aufzuführen. In der Stadthalle freuten sich am Sonntag mehrere hundert Zuhörer über schwungvolle, auch fröhliche Musik von Francois-Adrien Boieldieu und Ludwig van Beethoven. Die 43 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Benedikt Engel begeisterten durch einen starken Auftritt.