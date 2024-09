Musik in Bietigheim-Bissingen: Im ehemaligen Kino sollen die Nachfolger von Rin, Bausa und Pur proben

1 Boris Kolman (links) und Tufan Çenberoĝlu bauen das Kino in Bissingen um. Foto: Werner Kuhnle

Eine lebendige Musikszene soll im ehemaligen Bissinger (Kreis Ludwigsburg) Kino entstehen. Dafür bauen Boris Kolman und Tufan Çenberoĝlu es gerade um. Zu Beginn des nächsten Jahres soll dort gelehrt, geprobt und gerockt werden.











Link kopiert



Camouflage, Pur, Rin und Bausa sind nur einige der Musikstars aus der Bietigheim-Bissingen. Derzeit werden 60 Jahre Musikgeschichte in der Stadt gefeiert. Vor Jahrzehnten gab es eine lebendige Musikszene, aus der heraus viele Bands entstanden. Tufan Çenberoĝlu erinnert sich noch gut an die Zeiten des Jugendhauses Farbstraße, in dem auch der heute 49-Jährige Schlagzeug spielte und in dem sich junge Musiker trafen. Çenberoĝlu, der heute Architekt und Bauleiter ist, hat sich später mit der Musikfabrik, einem Probenraum in einer ehemaligen Schreinerei selbst um die Musikszene verdient gemacht, und genau das will er jetzt auch wieder machen.