1 La Diri treten am Samstag im Herzen ihrer Heimatstadt auf. Foto: Veranstalter

Mit Cover-Songs in ihrem unverwechselbaren Stil hat sich die Fellbacher Band La Diri ein Publikum erobert – am Samstag treten die fünf Musiker beim Hofsommer vor dem Rathaus auf.











Im Herzen ihrer Heimatstadt feiert die junge Fellbacher Band La Diri an diesem Wochenende ein Open-Air-Konzert. Im Rahmen des Hofsommers im Rathaus-Innenhof soll sich der Platz vor der Verwaltungszentrale am Samstag, 26. Juli, in eine sommerliche Bühne für handgemachte Musik, Spielfreude und gute Stimmung verwandeln.