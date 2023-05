1 Herbert Grönemeyer beim Tourauftakt in Kiel. Foto: Axel Heimken/dpa

Vier Jahre lang tourte Herbert Grönemeyer nicht mehr durch Deutschland. In Kiel sorgt seine Rückkehr zum Tourauftakt für Riesenapplaus - das Konzert offenbart Spielfreude pur.









Kiel (dpa) - Da hat einer Nachholbedarf. Er hopst im Rhythmus seiner Musik, reckt die Arme in die Höhe. Herbert Grönemeyer rast über die Bühne, tanzt auf die ihm eigene Art, ein breites Grinsen im Gesicht. Nach Jahren der Abstinenz genießt der Musiker die Ovationen seines Publikums sichtlich, saugt die Stimmung am Dienstagabend in Kiel in sich auf. "Wir geben alles", ruft der 67-Jährige in die Menge. Vor 9000 Fans in der ausverkauften Wunderino Arena hat Grönemeyer einen umjubelten Auftakt seiner ersten Tour seit vier Jahren gefeiert.