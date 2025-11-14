Musik: Helene Fischer zum Vergleich mit Taylor Swift

Ist Helene Fischer die deutsche Taylor Swift? Das sagt die Sängerin selbst über den Vergleich.
München - Wenn Helene Fischer mit Taylor Swift verglichen wird, nimmt sie das als Kompliment. "Ich sehe mich natürlich trotzdem als eigenständige Person und eigenständige Künstlerin, aber die Reichweite oder diese Berühmtheit, diesen Erfolg, den das junge Ding auf ihren Schultern trägt, das ist schon wirklich immens", sagte die 41-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur in München. "Das ist beachtlich, was sie auf die Beine gestellt hat."