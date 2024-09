1 Helene Fischer in Aktion. Foto: Angelika Warmuth/dpa

Die quotenstarke «Helene Fischer Show» läuft auch Weihnachten 2024 wieder im Zweiten. Wann und wo sie aufgezeichnet wird, lesen Sie hier.











Düsseldorf - Die beliebte "Helene Fischer Show" für das Fernsehweihnachten im ZDF wird in diesem Jahr am 6. und am 7. Dezember in Düsseldorf aufgezeichnet. "Auch in diesem Jahr begrüßt Helene Fischer ihre Fans und das Publikum zu einer neuen spektakulären Ausgabe ihrer Show", teilte das Zweite mit.