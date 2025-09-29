Musik: Dolly Parton muss Shows in Las Vegas verschieben

1 Dolly Parton stehen medizinische Eingriffe bevor. (Archivbild) Foto: Richard Shotwell/Invision via AP/dpa

Nashville - Dolly Parton verschiebt ihre Konzerte in Las Vegas wegen Gesundheitsproblemen. "Wie viele von euch wissen, habe ich mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, und meine Ärzte sagen mir, dass ich ein paar Eingriffe brauche", schrieb die Country-Sängerin auf Instagram. Deshalb könne sie nicht proben und die Show vorbereiten, die sie ihren Fans zeigen wolle. Die Konzerte waren demnach für Dezember geplant und werden nun im September 2026 stattfinden.