Wie gelingt der Wechsel vom Teenie-Star zum erwachsenen Musiker? Die Doku «Teenstar Dilemma» begleitet Heiko und Roman Lochmann auf ihrem schwierigen Weg.
Köln - Ausverkaufte Arenen, Nummer-Eins-Album, kreischende Fans: Die Zwillinge Heiko und Roman Lochmann werden schon mit zwölf Jahren zu kleinen Superstars in Deutschland. Die Lochis begeistern auf ihrem YouTube-Kanal mit Comedy und Musik ein junges Publikum. Doch auf dem Höhepunkt machen die beiden 2019 Schluss. Mit Anfang 20 können sich die Hessen nicht mehr mit den Lochis identifizieren.