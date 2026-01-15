Mit einer Netflix-Doku über sein Leben und Drogensucht war Haftbefehl in aller Munde. Jetzt widmet sich der Rapper in seiner Single «Syndrom Stockholm» dem Überleben im Straßenmilieu und Drogenkonsum.
Berlin - Rapper Haftbefehl meldet sich mit seiner neuen Single "Syndrom Stockholm" zurück. In dem rund zweiminütigen Track rappt der 40-jährige Offenbacher über das Überleben im Straßenmilieu und Drogenkonsum. Das Musikvideo zum Song in gewohntem Haftbefehl-Stil mit brachialen Beats wurde am Abend veröffentlicht, die Single sollte in der Nacht zu Freitag erscheinen.