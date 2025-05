Deutschland tritt im ESC-Finale an 16. Stelle an

1 Startplatz 16 für das Deutschland-Duo Abor & Tynna Foto: Jens Büttner/dpa

Wer bekommt am Samstag im ESC-Finale die höchste Punktzahl? Deutschland tritt am Samstagabend gegen 25 andere Nationen an, mit einem Startplatz in der zweiten Hälfte. Was die Wettbüros sagen.











Basel - Für Deutschland tritt das Duo Abor & Tynna beim Eurovision Song Contest (ESC) im Finale am Samstag in der zweiten Hälfte des Teilnehmerfeldes an. Der Veranstalter wies dem Geschwisterpaar aus Wien Startplatz 16 unter 26 Ländern zu.