4 er Eurovision Song Contest 2025 ist gestartet. (Archivbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Die größte Musikshow der Welt läuft in Basel. Eine bunte Bühnenshow feiert die Harmonie, auf der Straße rumort es.











Link kopiert



Basel - In Basel ist der Eurovision Song Contest (ESC) mit einem Bühnenspektakel angelaufen. Der größte Musikwettbewerb der Welt ist auch in diesem Jahr begleitet von Kritik an der Teilnahme Israels. In der Stadt versammelten sich Hunderte Menschen zu Anti-Israel-Demonstrationen.