Musik-Contest: Eurovision Song Contest bald mit Asien-Edition

Zum 70-jährigen Jubiläum des bekannten Musik-Wettbewerbs schlagen die Veranstalter ein neues Kapitel auf. In diesem Jahr soll es erstmals einen asiatischen Ableger der Show geben.
Berlin - Der Eurovision Song Contest (ESC) wird in diesem Jahr erstmals auch in einer Asien-Edition stattfinden. Thailands Hauptstadt Bangkok soll Austragungsort der ersten Ausgabe des Wettbewerbs werden, wie die Veranstalter mitteilten. Sender aus zehn Ländern Asiens, darunter Thailand, Südkorea, Vietnam und die Philippinen, hätten ihre Teilnahme bereits bestätigt. Weitere sollen in den kommenden Monaten folgen. Das Finale des Eurovision Song Contest Asia ist am 14. November geplant.