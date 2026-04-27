Musik: Bühnenarbeiter kommt vor Shakira-Konzert in Rio ums Leben

1 Die kolumbianische Sängerin Shakira tritt am Samstag am legendären Copacabana-Strand auf. (Archivbild) Foto: Imagespace/imageSPACE via ZUMA Press Wire/dpa

Tragischer Zwischenfall vor einem geplanten Mega-Konzert in Rio: Ein Arbeiter kommt beim Bühnenaufbau ums Leben. Zum Auftritt von Shakira werden unzählige Fans am Copacabana-Strand erwartet.











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Rio de Janeiro - Wenige Tage vor einem geplanten Großkonzert der Sängerin Shakira am legendären Copacabana-Strand in Rio de Janeiro ist beim Bühnenaufbau ein Arbeiter ums Leben gekommen. Er sei zwischen zwei Hebebühnen eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden, berichtete das örtliche Nachrichtenportal "G1" unter Berufung auf die Feuerwehr. Er erlag seinen Verletzungen demnach im Krankenhaus.