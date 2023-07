13 Auch Rex Gildo kam zur Signierstunde nach Sindelfingen. Foto: Elektro Elsässer/

Der Beitrag über die Musik-Boutique Elsässer hat bei den Fans der guten alten Vinyl-Zeit selige Erinnerungen wach werden lassen. Und doch hat er nicht alle Fragen gelöst. Etwa jene, ob der junge Mann im Autogramm-Bild nun Peter Maffay, Rex Gildo, Roy Black oder gar Gus Backus war.









War der junge Schlagerstar in unserer Berichterstattung und Bildergalerie über die Musik-Boutique Elsässer nicht Peter Maffay, wie von der Firma Elsässer angegeben? Zugegeben – auch uns kam das komisch vor, also änderten wir den Namen verdachtshalber auf Rex Gildo. Könnte auch Roy Black (gewesen) sein, der sein „Ganz in Weiß“ ganz oft auf vielen schwarzen Singles verkauft hat.