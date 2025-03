Musik: Betriebliche Probleme: Shakira sagt weiteres Konzert ab

Erst Peru, dann Kolumbien und Chile, jetzt in der Dominikanischen Republik - die Konzertabsagen der Sängerin scheinen kein Ende zu nehmen. In den sozialen Medien regt sich zunehmend Unmut.

Santo Domingo - Die kolumbianische Sängerin Shakira muss auf ihrer Tournee durch Lateinamerika und die USA zum fünften Mal ein Konzert absagen. Sie werde nicht wie geplant am 2. April im Olympiastadion von Santo Domingo, der Hauptstadt der Dominikanischen Republik, auftreten, teilten die Veranstalter mit. Grund dafür seien "betriebliche Probleme, die sich der Kontrolle der Künstlerin entziehen". Ein neuer Termin für das Konzert soll im September stattfinden.

Die Kolumbianerin tourt seit Mitte Februar mit ihrem Album "Las Mujeres Ya No Lloran" ("Die Frauen weinen nicht mehr") durch Süd- und Nordamerika und musste bereits mehrfach Konzerte absagen und verschieben. Zuletzt mussten in Chiles Hauptstadt Santiago de Chile die beiden geplanten Auftritte aufgrund technischer Probleme ausfallen.

Zuvor musste Shakira ("Hips Don't Lie", "TQG") bereits in ihrem Heimatland ein Konzert absagen, weil beim Bühnenaufbau in Medellín das Dach beschädigt worden war. Auch ihr Auftritt Mitte Februar in der peruanischen Hauptstadt Lima war ausgefallen. Die Sängerin war mit starken Unterleibsschmerzen in die Notaufnahme gebracht worden.

In den sozialen Medien häufen sich deshalb die Kommentare unzufriedener Fans. Von "Mangel an Respekt" und "Unverantwortlichkeit" ist häufiger zu lesen. Die 48-Jährige befindet sich derzeit in Mexiko-Stadt - dort begann eines ihrer Konzerte aufgrund von Unklarheiten über die Anfangszeit mit zweistündiger Verspätung.