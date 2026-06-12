1 Swift wurde als jüngste Frau in der Geschichte der Einrichtung in die Ruhmeshalle der Songwriter aufgenommen. Foto: Lev Radin/ZUMA Press Wire/dpa

Erst Filmpremiere in Los Angeles, dann Basketball-Finalspiel in New York, jetzt der nächste große Auftritt im Rampenlicht: Taylor Swift hat eine volle Woche - und das Highlight ist eine große Ehrung.











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New York - Die US-Musikerin Taylor Swift (36) ist als jüngste Frau in die "Songwriters Hall of Fame" aufgenommen worden. Begleitet von ihrem Verlobten Travis Kelce (36) bedankte sich Swift in einer Rede mit Tränen in den Augen bei ihrer ebenfalls anwesenden Familie dafür, dass sie sie schon als junges Mädchen unterstützt hätten. "Auch wenn Worte eigentlich mein Ding sein sollten, wird es mir nie möglich sein, euch meine Dankbarkeit dafür auszudrücken, dass ihr das für mich getan habt", sagte sie. "Ihr seid der Grund dafür, dass ich heute hier bin."