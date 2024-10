1 Die Stuttgarter Band Bonheur. Foto: Gerrit Wohnsdorf

Traurige Songs sind die schönsten Songs, finden die Mitglieder der Stuttgarter Band Bonheur. Nun erscheint ihr erstes Album.











Mit Into The Fray landete Lukas Klotzbach schon vor Jahren auf den Favoritenlisten vieler Indie-Kenner. Jetzt schreibt er diese verheißungsvolle Geschichte mit seiner neuen Band Bonheur weiter. Diesen Freitag (18. Oktober) erscheint ihr erstes Album „Sometimes It Hurts But That’s Okay“.