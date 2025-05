Musik: Anti-Israel-Demos in Basel vor dem Eurovision-Finale

2 Demonstranten in Basel am ESC-Abend. Foto: Aleksandra Bakmaz/dpa

Ein Demonstrationszug geht am Final-Abend des Eurovision Song Contest durch Basel. Die Proteste richten sich gegen das Teilnehmerland Israel. Die Bilder erinnern an den letzten ESC in Malmö.











Basel - Mehrere Hundert Menschen haben in der Innenstadt von Basel gegen Israels Teilnahme am Eurovision Song Contest demonstriert. Sie tragen englischsprachige Transparente mit Botschaften wie "Freiheit für Eure Vision - Vereinigt für Palästina" (Liberate Your Vision - United for Palestine) oder "Dem Völkermord keine Bühne geben" (No Stage for Genocide). In Sprechchören riefen die Protestierenden: "Schande über Euch" (Shame on You), "Freiheit für Palästina" (Free Palestine) und "Boykottiert Israel, boykottiert Basel".