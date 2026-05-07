Musik: 30 wunderbaren Jahren – Die Sportfreunde feiern Jubiläum

3 Die drei Musiker lieferten 2006 mit "54, 74, 90, 2006" den Soundtrack zum Sommermärchen. Foto: Daniel Karmann/dpa

Sie lieferten den Soundtrack für das Sommermärchen 2006 und verteilen gern ein «Kompliment» – jetzt feiern die Sportfreunde Stiller Jubiläum.











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Erlangen/München - Ein neues Album, ein Dokumentarfilm - und jetzt erstmal eine Tournee: Die Sportfreunde Stiller feiern ihr großes Bandjubiläum durchaus gebührend. In Erlangen starteten sie ihre "Konzertreise" mit dem Titel "30 wunderbaren Jahren". Dutzende Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz sollen es bis Oktober werden, viele davon sind ausverkauft.