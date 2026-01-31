Mariah Carey stand im Mittelpunkt einer ganz besonderen Ehrung: Die Stiftung MusiCares kürte die Sängerin zur "Person des Jahres". Auf dem roten Teppich zog sie in einem atemberaubenden Look alle Blicke auf sich.

Los Angeles feierte am Freitagabend eine der wohl größten Stimmen der Musikgeschichte: Mariah Carey (56) nahm im Convention Center der Stadt die Auszeichnung als MusiCares "Person of the Year" 2026 entgegen. Die Wohltätigkeitsorganisation der Recording Academy würdigte damit nicht nur ihre außergewöhnliche Karriere, sondern auch ihr jahrzehntelanges Engagement für soziale Projekte, etwa für benachteiligte Kinder.

Bevor die Sängerin die Bühne betrat, sorgte sie bereits auf dem roten Teppich für Aufsehen. Carey erschien in einem bodenlangen schwarzen Abendkleid, das kaum Raum für Fantasie ließ: Der transparente Stoff mit Blumen-Applikationen gab den Blick auf ein eng geschnürtes Korsett darunter frei. Eine Schleppe verlieh dem Look zusätzliche Dramatik.

Zum gewagten Kleid kombinierte die mehrfache Grammy-Gewinnerin zahlreiche Diamanten: ein opulentes Collier, mehrere funkelnde Armbänder und lange Ohrringe. Ihr Haar trug sie in charakteristischen Wellen über ihre Schulter.

Stars feiern die Pop-Diva

Die Gala war für Carey ein emotionaler Abend. In ihrer Dankesrede für die Auszeichnung als "Person des Jahres" zeigte sie sich sichtlich bewegt. "Wenn ich mir die Liste der Künstler anschaue, die vor mir zur Person des Jahres ernannt wurden - Legenden, Ikonen, meine eigenen Helden - dann ist es einfach unbeschreiblich, dazuzugehören", erklärte Carey laut "People". Zu den früheren Preisträgern zählen unter anderem Dolly Parton, Stevie Wonder, Elton John, Aretha Franklin und seit 2025 die Rockband Grateful Dead.

Zahlreiche Kollegen feierten den besonderen Moment mit Mariah Carey, sowohl als Gäste als auch mit Auftritten. John Legend interpretierte ihren Hit "Hero", Kesha performte "Obsessed" und Billy Porter gab "Always Be My Baby" zum Besten. Auch Jennifer Hudson, Adam Lambert, Charlie Puth, Laufey und die Foo Fighters waren Teil des Abends. Gemeinsam stimmten die Acts schließlich Careys Weihnachtsklassiker "All I Want for Christmas Is You" an.

Grammys stehen bevor

Mit über 200 Millionen verkauften Alben gehört die US-Amerikanerin zu den erfolgreichsten Solo-Künstlerinnen überhaupt. Nun könnte direkt noch ein weiterer Erfolg folgen: Bei den Grammy Awards am Sonntag ist eine Remix-Version von Careys "Don't Forget About Us" von Produzent Kaytranada in der Kategorie "Best Remixed Recording" nominiert.