Mariah Carey stand im Mittelpunkt einer ganz besonderen Ehrung: Die Stiftung MusiCares kürte die Sängerin zur "Person des Jahres". Auf dem roten Teppich zog sie in einem atemberaubenden Look alle Blicke auf sich.
Los Angeles feierte am Freitagabend eine der wohl größten Stimmen der Musikgeschichte: Mariah Carey (56) nahm im Convention Center der Stadt die Auszeichnung als MusiCares "Person of the Year" 2026 entgegen. Die Wohltätigkeitsorganisation der Recording Academy würdigte damit nicht nur ihre außergewöhnliche Karriere, sondern auch ihr jahrzehntelanges Engagement für soziale Projekte, etwa für benachteiligte Kinder.