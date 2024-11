Musicalwechsel in Stuttgart: „Tarzan“ zieht im September nach Hamburg

Musicalwechsel in Stuttgart

1 Alexander Klaws spielt in Stuttgart mehrmals den Tarzan. Foto: Stage Entertainment

Im Herbst 2025 verabschiedet sich „Tarzan“ aus Stuttgart, um in Hamburg das Musical „Hercules“ zu ersetzen, das dort gefloppt ist. Welche Show folgt auf den Fildern? Vor dem Umzug in die Hansestadt spielt Alexander Klaws mehrfach den Helden des Dschungels.











Link kopiert



Nicht alle Disney-Musicals sind Selbstläufer. Die Show „Hercules“, die erst im März in der Neuen Flora in Hamburg gestartet ist, steht vor dem Aus. Die Geschichte über den Sohn von Zeus und Hera, der von Hades, dem bösen Gott der Unterwelt, auf die Erde verstoßen wird, bliebt weit hinter den Erwartungen zurück. Die Stage Entertainment zieht die Notbremse und holt das Erfolgsstück „Tarzan“, ebenfalls eine Disney-Produktion, zurück in den Norden.